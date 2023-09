Elon Musk, ingegnere capo di SpaceX, parla del progetto Starlink durante il secondo giorno del Mobile World Congress MWC Barcelona, il 29 giugno 2021 a Barcellona, Spagna. imago images/NurPhoto

SpaceX di Elon Musk domina il settore spaziale. Sia gli Stati Uniti che l'Ucraina dipendono dall'imprevedibile miliardario. Può funzionare?

Hai fretta? blue News riassume per te SpaceX è diventata l'azienda spaziale dominante, lasciando alla concorrenza solo le briciole.

Questo potere è principalmente nelle mani di un solo uomo, ossia il fondatore Elon Musk.

Ora gli Stati Uniti, l'Ucraina e Taiwan temono che i capricci di Musk possano danneggiarli. Mostra di più

Attualmente, Elon Musk si sta facendo conoscere soprattutto per le sue uscite poco felici o perlomeno discutibili su X, l'ex Twitter. Il suo controllo totale sul servizio di social media gli conferisce una notevole influenza sul discorso in rete.

Si può quasi dimenticare che Musk controlla anche altre due grandi aziende, vale a dire il produttore di auto elettriche Tesla e l'azienda spaziale SpaceX.

E nonostante, o forse proprio perché, Musk sia stato così distratto da Twitter, SpaceX sta andando alla grande. L'azienda è probabilmente la parte più importante del suo impero.

Infatti, mentre Tesla ha numerosi concorrenti nel settore automobilistico e Twitter/X nei social media, SpaceX sta raggiungendo un dominio nei viaggi spaziali che probabilmente nessuna azienda privata ha mai raggiunto prima.

SpaceX domina i lanci di razzi

Innanzitutto, i razzi. Nella prima metà del 2023, l'88% di tutti i lanci di razzi negli Stati Uniti è stato effettuato da SpaceX.

Il razzo europeo Ariane 5 ha effettuato la sua ultima missione a luglio e il suo successore non è ancora pronto. Blue Origin, del fondatore di Amazon e rivale di Musk Jeff Bezos, finora non è riuscito a sviluppare un razzo in grado di raggiungere l'orbita terrestre.

Anche Cina, India e Russia lanciano occasionalmente razzi nello spazio, ma con una cadenza molto più bassa.

Poi ci sono le navette spaziali. A meno che non ci si voglia affidare alla Russia, la capsula Crew Dragon di SpaceX è attualmente l'unico modo per gli Stati Uniti di traghettare gli astronauti verso la ISS, poiché aziende molto più affermate come Boeing non sono riuscite a costruire una navetta spaziale funzionale per anni.

Il suo Starliner è in ritardo di anni sulla tabella di marcia e durante i voli di prova continuano a emergere nuovi problemi.

Già 4.500 satelliti Starlink nello spazio

Infine, c'è l'Internet satellitare Starlink. Attualmente è composto da 4.500 singoli satelliti, la costellazione più grande del cielo con un margine enorme. Starlink consente l'accesso veloce a Internet praticamente ovunque nel mondo con l'aiuto di una stazione di terra molto compatta e facile da trasportare, un terminale.

L'utilità di questa tecnologia è stata dimostrata nelle prime fasi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Gli hacker russi avevano disattivato una rete satellitare utilizzata dal governo ucraino, limitando gravemente le comunicazioni militari.

I terminali Starlink, consegnati rapidamente, hanno permesso di ristabilire rapidamente le linee di comunicazione.

Inoltre, hanno reso possibile l'utilizzo di Internet direttamente in prima linea, perché i terminali possono essere facilmente installati nei campi di battaglia. Ad esempio, le registrazioni video dei droni possono essere trasmesse direttamente al centro di comando.

L'Ucraina è molto cauta nel criticare Musk

Ma Musk decide dove Starlink può essere utilizzato. Ad esempio, non ne consente l'uso in Crimea, in modo che le forze speciali ucraine non siano in grado di controllare le operazioni dei droni tramite Starlink. Le dichiarazioni di Musk su Twitter, interpretate come filo-russe, hanno alimentato il timore che potesse imporre ulteriori restrizioni in futuro.

Tuttavia, i funzionari ucraini, come il ministro del Digitale Mychaylo Fedorov, non hanno pubblicamente una parola cattiva da dire su Musk. Fedorov ha dichiarato al New York Times che Starlink ha salvato migliaia di vite ucraine.

Nei colloqui riservati tra generali americani e ucraini, tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni su Musk, come riporta il New York Times. Il governo ucraino ha ovviamente paura di turbare Musk, notoriamente incapace di incassare critice. Perché potrebbe causare un danno enorme all'Ucraina.

Taiwan è scoraggiata da Musk

Il fattore Musk è anche il motivo principale per cui Taiwan rinuncia a creare un sistema di comunicazione di riserva utilizzando Starlink, anche se oggettivamente sarebbe probabilmente la soluzione migliore. Ma i politici taiwanesi temono che Musk possa essere influenzato dalla Cina.

Il 50% di tutti i veicoli Tesla nel mondo sono prodotti a Shanghai, il che offre al governo cinese un enorme potenziale di minaccia nei confronti di Musk. Temono che, in caso di conflitto con Taiwan, la Cina possa ricattare Musk e imporre la chiusura di qualsiasi servizio Starlink a Taiwan.

Nessuna alternativa in vista

Come per i razzi e le navette spaziali, le alternative non sono in vista. Il Project Kuiper di Amazon voleva mandare in orbita i suoi primi satelliti internet a maggio, ma il lancio è stato interrotto.

La società britannica OneWeb persegue lo stesso modello di business di Starlink, ma è sopravvissuta alla procedura di insolvenza nel 2020 solo grazie agli aiuti di Stato.

Voleva lanciare i suoi satelliti nello spazio con i razzi russi Soyuz, ma il progetto è fallito nel 2022 per ovvie ragioni. La Russia ha quindi semplicemente mantenuto 36 satelliti OneWeb già pronti per il lancio. OneWeb ha dovuto cercare nuovi razzi e ora utilizza SpaceX.