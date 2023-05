Musk con il ministro degli Esteri cinese. Keystone

Elon Musk è stato festeggiato in Cina come una superstar dai social media in mandarino ed è stato accolto con tutti gli onori a Pechino.

In 24 ore, ha visto i ministri degli Esteri, del Commercio e dell'Industria e cenato con Zeng Yuqun, il presidente di Catl, il più potente fornitore di batterie al mondo, prima del trasferimento in serata a Shanghai con il suo jet privato, almeno secondo il sito di tracciamento dei voli Variflight.

Anche se si sa poco dei suoi colloqui, a parte le versioni formali delle parti cinesi, sono emersi alcuni elementi di interesse: ad esempio, il ministero dell'industria ha riferito che ci sono stati scambi di opinione sullo sviluppo di veicoli elettrici e di auto connesse, mentre il ministero del commercio ha annunciato che tra i temi trattati c'è stato quello dello sviluppo di Tesla in Cina.

Il viaggio a sorpresa di Musk, il primo in tre anni, è l'ultimo fatto da capi della Corporate America nel Dragone dopo la riapertura dei confini grazie alla fine dell'emergenza Covid. Dopo la visita di marzo fatta dal numero uno di Apple Tim Cook, in questa settimana si registrano quelle del banchiere Jamie Dimon di JpMorgan e di Laxman Narasimhan, il CEO di Starbucks. Ma a dispetto delle tensioni in aumento tra Usa e Cina, l'attenzione su Musk è stata molto forte, in scia alla sua popolarità e alla sua riconosciuta capacità visionaria.

Sui social, poi, è diventato virale anche il menu di 16 portate all'esclusivo ristorante Man Fu Yan, nell'ambito dell'invito del patron di Catl di martedì sera. Musk, molto attivo di solito sul suo Twitter, è invece da oltre 24 inattivo e finora non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Twitter, tra l'altro, è bloccato in Cina. Tesla sta affrontando una forte concorrenza sul mercato locale a causa dei veicoli elettrici di fabbricazione cinese e incertezze sui piani di espansione per lo stabilimento di Shanghai che il tycoon dovrebbe visitare, parte di un piano che includerebbe incontri con altri alti funzionari cinesi.

SDA