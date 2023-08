Per le femminucce, il nome Emma supera Mia, che era il preferito dal 2019. (immagine d'illustrazione) Keystone

Emma per le bimbe e Noah per i maschietti sono stati anche nel 2022 i nomi più gettonati dati ai neonati in Svizzera. Già l'anno precedente entrambi erano in cima alle preferenze dei genitori.

Lo comunica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST), secondo cui il podio delle femminucce è completato da Mia e Sofia, quello dei bambini da Liam e Matteo.

Nella Svizzera italiana invece, a dominare sono Leonardo e Sofia.

Solea e Lior sono i nomi ad aver guadagnato più posizioni in classifica, con rispettivamente 241 e 160 fra il 2021 e il 2022. Drastico calo invece per Kiara e Gino, che perdono 82 e 66 posizioni.

Moltitudine di cognomi

Fra i cognomi più comuni nella popolazione residente permanente la spuntano Müller, Meier e Schmid. Ma nonostante i Müller siano 53'410 rappresentano solo lo 0,6% della popolazione totale della Svizzera (8,8 milioni).

Müller è il cognome più diffuso nella Svizzera tedesca con 49'459 persone, mentre nella Svizzera francese è da Silva con 10'165.

Per quanto riguarda la Svizzera italiana domina Bernasconi con 2'293 persone e nella Svizzera romancia Caduff con 233.

La Confederazione vanta una grande varietà di cognomi, indica l'UST. In totale ci sono più di mezzo milione di cognomi diversi, tenendo conto che le diverse grafie vengono conteggiate separatamente.

bt, ats