Per la terza volta in questo mese, c'è stato un attacco da parte di uno squalo in Australia. Questa volta è successo a Port Macquarie, sulla costa orientale, e la vittima è un uomo.

Un uomo è stato attaccato da uno squalo al largo della spiaggia di North Shore, vicino alla nota località balneare australiana di Port Macquarie, sulla costa orientale.

Il 23enne ha riportato ferite alla gamba, ha riferito la «ABC», citando i primi soccorritori giunti sul posto. Si è trattato del terzo attacco di squali in Australia in questo mese.

I servizi di emergenza sono intervenuti con diverse ambulanze e un elicottero. La vittima sarebbe in condizioni critiche, ma non in pericolo di morte. «Sono scioccato, molte persone vanno a nuotare da queste parti», ha dichiarato un residente della zona.

Tre attacchi in due settimane

Solo la settimana scorsa, un surfista è stato morso a una gamba a pochi chilometri dal centro di Perth, sulla costa occidentale. I medici hanno ricucito la ferita e rimosso un dente di squalo dalla sua pelle.

Due settimane fa, invece, un uomo è stato attaccato da un pesce predatore mentre pescava in apnea vicino a Coral Bay, a circa 1100 chilometri a nord di Perth. Anche in questo caso non ha riportato ferite gravi.

Secondo le statistiche ufficiali, l'anno scorso c'è stata circa una dozzina di attacchi di squali, in cui delle persone sono rimaste ferite. Altri quattro attacchi sono invece stati fatali. Quest'anno si sono già verificati più di una mezza dozzina di attacchi, finora senza vittime.

