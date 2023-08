Escursionista avverte un forte dolore e dà alla luce un bimbo in un parco nazionale

La neomamma è stata trasportata dai soccorritori alpini dopo il parto. HGSS/Facebook

Un'escursione in un parco nazionale croato si è conclusa con una grande sorpresa per una donna lussemburghese: la giovane, dopo aver accusato un forte dolore, ha infatti partorito un bambino. È quindi dovuto intervenire il Servizio di soccorso alpino che si è occupato di lei e del figlio... che non sapeva di aspettare.

Una cosa decisamente inusuale è avvenuta nel Parco Nazionale croato Paklenica. Una donna ha infatti dato alla luce un bambino in una toilette pubblica. Ma la cosa ancora più strana è che lei non sapeva della sua gravidanza.

La 22enne era arrivata nel Paese dal Lussemburgo. E improvvisamente, mentre era in gita, ha avvertito dei dolori allucinanti. Così una persona che era con lei ha chiamato d'urgenza il soccorso alpino, riferendo di quello che stava succedendo, come riporta la «Bild».

In servizio c'era l'anestesista Adela Ušanović. Stando a quello che scrive il quotidiano croato «24Sata», ha fatto sapere che i soccorritori hanno dovuto camminare poco più di un'ora per raggiungere la paziente.

«Forse non ha avuto sintomi o solo lievi»

Quando si è capito che la giovane stava per partorire, un ginecologo che per caso si trovava in zona l'ha raggiunta.

Possibile che la 22enne non sapesse di essere incinta? Il ginecologo lo ritiene plausibile: «Ci sono diverse ragioni per un tale fenomeno. È probabile che alla donna non sia cresciuta per niente la pancia e forse non ha nemmeno avuto sintomi o solo lievi. Tutto è possibile», ha detto al quotidiano «Bild».