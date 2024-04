Un uomo di Stoccarda ha perso la vita sulle Alpi dell'Algovia. dpa

Un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato per 150 metri in Tirolo. Poco prima aveva contattato la sua famiglia per dirle che stava per tornare indietro, verso casa.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia austriaca ha ritrovato domenica un escursionista morto in Tirolo.

Poco prima dell'incidente, il padre di famiglia aveva contattato i suoi parenti.

L'uomo, in seguito, è scivolato per circa 150 metri perdendo la vita. Mostra di più

Un uomo di Stoccarda è morto in un incidente sulle Alpi austriache. Secondo quanto riferito domenica dalla Polizia tirolese, il 43enne era partito il giorno prima da solo per un'escursione alla Schneidspitze nella zona di Wängle.

Poco prima della caduta, aveva comunicato ai suoi parenti - attraverso un videomessaggio - che avrebbe abbandonato l'escursione poco sotto la vetta di 2.000 metri e che sarebbe tornato indietro perché un'ulteriore ascesa gli sembrava troppo pericolosa.

Dopo il mancato ritorno a casa dell'escursionista, la sua famiglia ha allertato la polizia. Domenica, quindi, l'equipaggio di un elicottero di soccorso è partito alla ricerca dell'uomo e ha trovato il disperso morto in un terreno scosceso sotto la vetta, vicino al confine con la Baviera.

Sulla base delle tracce, la Polizia ipotizza che sia scivolato sulla neve e sia caduto per circa 150 metri.

dpa