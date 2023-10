In Danimarca, i piloti svizzeri hanno impiegato due F/A-18. (Foto simbolica) Keystone

Per la prima volta nella sua storia, la Svizzera ha preso parte all'esercitazione di volo militare multinazionale «Bold Quest», condotta sotto il comando statunitense. L'operazione, che si svolge regolarmente ogni anno, si è tenuta a Karup, in Danimarca.

Come spiega il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in un comunicato diramato oggi, l'obiettivo del dispiegamento è quello di rafforzare le conoscenze e le capacità di difesa aeree dell'esercito attraverso la cooperazione internazionale.

In Danimarca, i piloti rossocrociati la scorsa settimana hanno impiegato due F/A-18 con lo scopo di confrontare i sistemi di questo velivolo sotto il profilo tecnico con quelli dei paesi partner e verificare l'interoperabilità, si legge nella nota.

Alle operazioni hanno preso parte in totale 15 paesi e sono stati dispiegati oltre dieci aerei da combattimento, tre elicotteri, sette aerei di supporto, sei navi, vari sistemi terra-aria e più di 480 militari delle forze armate, tra cui 17 svizzeri.

Quest'anno, in via eccezionale, l'esercitazione «Bold Quest» – che si svolge normalmente negli Stati Uniti sotto la guida dell'US Joint Staff, un'unità organizzativa del Dipartimento della difesa a stelle e strisce composta di esercito, marina e forze aeree – si è tenuta nel paese scandinavo.

La partecipazione della Svizzera, approvata dal Consiglio federale il 18 marzo 2022 in base al programma di cooperazione 2022/2023 nell'ambito del Partenariato per la pace (PfP), è stata una prima assoluta.

Possibilità limitate di allenamento in Svizzera

«A causa delle circostanze geografiche e demografiche e delle risorse disponibili in Svizzera, le Forze aeree non possono esercitare a livello nazionale tutti gli scenari pertinenti. Soprattutto nell'area dell'interoperabilità, le Forze aeree dipendono quindi dalle opportunità di allenamento con i paesi partner», precisa il DDPS. «Questi consentono ai militari di applicare e approfondire le conoscenze in un nuovo ambiente e di acquisire importanti nozioni per lo sviluppo delle capacità future».

daoe, ats