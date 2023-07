Più diritti per gli animali Keystone

Il professore di diritto Peter V. Kunz chiede più diritti per gli animali. «Il diritto alla vita è fondamentale», ha detto sottolineando che il Consiglio federale e il Parlamento devono essere più attivi.

Questo non significa che bisogna introdurre un divieto di consumare carne. «Non ho alcun problema con il consumo di carne, la mangio anch'io». In Svizzera, però, agli animali dovrebbe essere riconosciuto il diritto a una vita dignitosa e adeguata, ha dichiarato Kunz in un'intervista alla «SonntagsZeitung».

Kunz pubblicherà in agosto un libro di 800 pagine sul diritto degli animali in Svizzera. Gli animali dovrebbero avere il diritto a spazio e luce sufficienti «e il diritto alle cure veterinarie», ha detto il professore di diritto commerciale e di diritto comparato all'Università di Berna. A suo avviso gli animali potrebbero inoltre essere rappresentati legalmente, come avviene per i minori.

La Legge sulla protezione degli animali in Svizzera non è sufficientemente applicata da molti uffici veterinari cantonali «e si applica solo ai vertebrati», ha sottolineato Kunz.

Negli ultimi vent'anni, gli animali hanno goduto di una maggiore protezione legale. «Dal punto di vista giuridico però, gli animali sono ancora una cosa atipica, anche se il Codice Civile dice il contrario. Se colpisco un animale e questo muore, per il diritto penale non si tratta né di lesioni fisiche né di uccisione, ma solo di danni alla proprietà».

falu, ats