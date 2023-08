La centrale idroelettrica di Braskereidfoss è stata allagata a causa dell'eccesso d'acqua nel fiume Glomma, provocata dalle intense piogge portate dalla tempesta Hans. Si pensa addirittura di farla esplodere.

La centrale elettrica di Braskreidfoss, Norvegia, mercoledì 9 agosto 2023. Le autorità stanno valutando di far esplodere una diga che rischia di scoppiare dopo giorni di forti piogge per evitare che le comunità a valle vengano sommerse. Il Glama, il fiume più lungo e voluminoso della Norvegia, è arginato alla centrale idroelettrica, che mercoledì era sott'acqua e fuori servizio. KEYSTONE

Situata nel comune di Valer, a circa 130 km a nord di Oslo, la centrale ha subito gravi danni: «La polizia, insieme al comune, ha avviato l'operazione di evacuazione» ha dichiarato la portavoce della polizia sul posto, Merete Hjert, riportata dall'emittente di servizio pubblico Nrk.

Oltre alla polizia e ai vigili del fuoco, sul luogo stanno giungendo personale dell'esercito e artificieri, mentre si sta valutando l'opzione di far esplodere la diga: «Stiamo lavorando per ristabilire il controllo della situazione» ha dichiarato il responsabile della centrale elettrica, Vegard K. Andersen, che ha inoltre evidenziato come la centrale sia «completamente fuori uso» e che l'idea di far esplodere la diga sia una delle opzioni che stanno prendendo in considerazione.

La tempesta Hans continua a causare disagi nel sud della Norvegia, dove rimane l'allerta meteo in vari comuni, dal livello giallo al rosso. Anche in Svezia, nella regione sud-ovest attorno a Göteborg, le inondazioni stanno provocando interruzioni su diverse linee ferroviarie e problemi alla viabilità autostradale.

SDA