Evelyne Binsack sul dramma in Vallese: «Sono state prese molte decisioni sbagliate»

Anche la sportiva estrema Evelyne Binsack aveva programmato un'escursione, ma l'ha annullata a causa delle condizioni meteorologiche. Quelle: Keystone/SDA/Archivbild

Almeno cinque persone sono morte durante un'escursione sugli sci nel Canton Vallese questo fine settimana. L'esperta di montagna Evelyne Binsack spiega come avrebbe agito e a cosa prestare attenzione durante questo tipo di attività.

Hai fretta? blue News riassume per te Cinque scialpinisti sono morti sulla Tête Blanche in Vallese. Una persona, che faceva parte del gruppo, è ancora data per dispersa.

Anche la guida alpina Evelyne Binsack avrebbe dovuto fare un'escursione questo fine settimana, ma l'ha annullata.

In un'intervista a blue News, dice che sono state prese molte decisioni sbagliate. Mostra di più

Evelyne Binsack, secondo lei cosa spinge gli alpinisti a non cancellare le escursioni nonostante le previsioni meteo avverse?

È difficile dirlo. Avrei dovuto condurre un'escursione sabato e domenica, ma l'ho annullata perché il tempo era troppo incerto. Forse il gruppo coinvolto nell'incidente ha cercato a lungo una data adatta per fare l'escursione con gli sci e voleva organizzarla con le buone o con le cattive. Forse avevano iniziato il tour senza avere un piano B o un piano C.

In quali circostanze sarebbe partita?

Se dovessi partire in una situazione di foehn di questo tipo, non sarebbe certamente verso la cresta alpina principale e, in secondo luogo, non così in alto. Più si è in basso, più si ha la possibilità di tornare. Non si è né esposti né su un ghiacciaio e quindi non si avrebbero problemi di crepacci.

È stato imprudente partire in questa situazione meteorologica?

Odio doverlo dire, ma tutto lascia pensare che sono state prese molte decisioni sbagliate.

Secondo le autorità, come hanno detto in conferenza stampa, le vittime hanno fatto tutto il possibile per proteggersi. Cosa si può fare in una situazione come questa?

Non tutto è stato fatto per sopravvivere. Se così fosse, sarebbero rimasti in un rifugio di montagna.

Durante la conferenza stampa è stata menzionata la parola chiave «grotta di neve».

La domanda da porsi è quanto fossero ben equipaggiate le persone. Avevano con sé una sonda da valanga? Si tratta di un bastone che può essere allungato fino a due metri. Se la sonda da valanga non tocca il suolo, la profondità della neve è sufficiente per scavarci una grotta per cercare di salvarsi. La seconda domanda è: le persone avevano una pala da valanga? Anche se comporta un po' di peso in più, fa parte dell'equipaggiamento standard delle escursioni con gli sci.

Cosa si fa dopo che si è scavato la grotta?

Nella grotta di neve bisogna aspettare il passaggio della tempesta. Essendo al riparo dal vento, la temperatura non è così bassa. Ci si può anche sedere vicini e tenersi caldi a vicenda. Il tempo sarebbe migliorato nelle 24 ore successive.

Ci sono delle regole d'oro da rispettare prima e durante un'escursione in montagna?

Sì, certo. È necessario consultare le previsioni del tempo e il bollettino delle valanghe.

Cosa scatena un incidente del genere in un'alpinista esperta come lei?

È molto triste sapere che è morto un ventunenne che aveva ancora tutta la vita davanti a sé. Gli errori capitano, ma il margine è molto ridotto in montagna. Solo cinque anni fa c'era stato un incidente simile. E ora ne è capitato uno di nuovo. Mi dispiace molto per le vittime e le loro famiglie.