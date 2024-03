Il capo dei soccorsi: «Quando li abbiamo trovati, erano vestiti in modo molto leggero»

«Senza giudicare nessuno: non si va in montagna con questo tempo», dice Anjan Truffer a proposito degli scialpinisti morti in Vallese. Il capo dei soccorsi di Zermatt è intervenuto sul posto.

I soccorritori si preparano a decollare in direzione di Tête Blanche il 10 marzo 2024. Keystone/archivio

Cinque dei sei scialpinisti dispersi in Vallese sono stati ritrovati morti domenica sera nella zona della Tête Blanche. La sesta persona non è ancora stata ritrovata. Le squadre di soccorso stanno continuando le ricerche.

«Per prima cosa abbiamo trovato due persone distese sulla neve con una grave ipotermia», ha dichiarato Anjan Truffer, responsabile del soccorso alpino di Zermatt, in un'intervista alla «Neue Zürcher Zeitung» pubblicata martedì.

Le circostanze della morte dei cinque scialpinisti non sono ancora chiare. Secondo la polizia, non è ancora possibile stabilire se siano morti per congelamento o a causa di una valanga.

Truffer racconta che lui e la sua squadra hanno volato direttamente alle coordinate che i dispersi avevano indicato il giorno prima. Grazie ai pali sonda e ai ricetrasmettitori da valanga, la squadra di soccorso ha poi trovato altre due persone sotto una coltre di neve. Un'altra persona è stata localizzata a circa 30 metri di distanza.

Truffer ha detto che non si può stabilire di primo acchito se una persona è ancora viva, se è congelata o in ipotermia. Si è tentato di rianimare le persone sul posto. Alcune sono state trasportate in ospedale.

Previsioni meteo negative

Durante il salvataggio era buio e c'era molto vento. «Senza giudicare nessuno: non si va in montagna con questo tempo», ha detto Truffer.

Le previsioni meteo per la zona erano state pessime per tutto il fine settimana e le escursioni erano state sconsigliate. «Alla fine, ognuno deve decidere da solo se vuole fare un'escursione», dice il responsabile del soccorso.

Alla domanda se le vittime fossero ben equipaggiate per il tempo previsto, Truffer ha risposto: «Quando abbiamo trovato le persone, erano vestite in modo molto leggero. Probabilmente si stavano allenando per la Patrouille des Glaciers, la gara di sci alpinismo che viene organizzata in primavera in questa regione».

Ma anche queste sono solo speculazioni. Le indagini sono in corso.

Secondo la polizia cantonale vallesana, il fatto che il gruppo abbia cercato di scavare una buca nella neve o di costruire un riparo per proteggersi dal vento è stata «in realtà un'ottima idea», ha detto il capo dei soccorsi di Zermatt.

Ma: «Il gruppo non aveva con sé l'attrezzatura necessaria. Avevano delle pale, ma erano troppo leggere per poter fare qualcosa con questo enorme manto di neve».

È possibile che si sia scatenato il panico e che il gruppo si sia disperso. Gli scialpinisti sono probabilmente morti di freddo in quota, disorientati, ma le risposte definitive arriveranno solo alla conclusione delle indagini.

dor/SDA