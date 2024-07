Il gruppo di viaggi europeo FTI, un tempo terzo per dimensioni, ha presentato istanza di fallimento. archivio Keystone

In seguito al fallimento del tour operator FTI, nei prossimi mesi i clienti dei pacchetti turistici interessati riceveranno il loro risarcimento. Ma questo non vale per tutte le oltre 250.000 persone colpite. Ecco perché.

SDA

Tuttavia, questo non vale per tutte le oltre 250.000 persone interessate.

La protezione non si applica alle componenti di viaggio riservate individualmente, come ad esempio le prenotazioni alberghiere. Il fondo non rimborsa nemmeno i voli o le auto a noleggio prenotati individualmente.

La maggior parte dei rimborsi dovrebbe essere effettuata entro l'autunno. Mostra di più

«La maggior parte dei rimborsi dovrebbe essere effettuata entro l'autunno», ha dichiarato una portavoce del Fondo tedesco per la sicurezza dei viaggi, che copre i pacchetti turistici. «Il processo di rimborso è in fase di preparazione e inizierà presto». La portavoce non ha fornito una data esatta per l'inizio dei pagamenti.

Secondo un'analisi dei dati di prenotazione e di viaggio della società, sono stati cancellati in totale 250.000 pacchetti turistici. Inoltre, 60.000 viaggiatori erano già in vacanza con FTI al momento dell'insolvenza.

I pagamenti che le persone colpite hanno dovuto effettuare in loco per continuare i viaggi già iniziati potrebbero venire rimborsati. Su richiesta, il fondo non ha fornito informazioni sull'importo totale del risarcimento dovuto.

Secondo le stime della Federazione svizzera di Viaggi, sono circa 10.000 i clienti in Svizzera interessati dal fallimento di FTI, ha dichiarato a giugno il presidente Martin Wittwer.

Sono coperti solo i pacchetti vacanza

Dopo il fallimento di FTI, il fondo di assicurazione viaggi ha incaricato altri tour operator, come Tui e DER Touristik, di occuparsi dei turisti FTI bloccati, affinché potessero continuare le loro vacanze.

Anche i tour operator svizzeri sono intervenuti a favore di FTI. La maggior parte dei viaggiatori ha potuto così completare il proprio viaggio come previsto. Il fondo trasferirà i costi sostenuti direttamente al rispettivo organizzatore.

FTI, in precedenza il terzo fornitore europeo, ha presentato istanza di insolvenza all'inizio di giugno e poco dopo ha cancellato tutti i viaggi già prenotati.

Il Fondo tedesco per la sicurezza dei viaggi protegge dall'insolvenza dell'organizzatore tutti i pagamenti già effettuati per i pacchetti turistici, ma tale protezione non si applica alle componenti del viaggio riservate individualmente, come ad esempio le prenotazioni alberghiere. Il fondo non rimborsa nemmeno i voli o le auto a noleggio prenotati singolarmente.

Il fondo, organizzato dall'industria turistica tedesca e supervisionato dal Ministero federale della Giustizia, è stato istituito in seguito all'insolvenza del gruppo di viaggi Thomas Cook nel settembre 2019.

In caso di fallimento di un fornitore di viaggi, il fondo è destinato a occuparsi del rimborso degli anticipi versati dai clienti, del rimpatrio dei vacanzieri bloccati, se necessario, e della loro sistemazione fino al ritorno a casa.

SDA