In bancarotta la terza più grande compagnia di viaggi europea, prenotazioni a rischio

FTI Touristik, la terza più grande compagnia di viaggi d'Europa, è a corto di soldi. Una situazione preoccupante per i vacanzieri, anche se il fondo dell'assicurazione del settore dovrebbe poter aiutare in questi casi.

La terza più grande compagnia di viaggi europea, FTI Touristik, è fallita. FTI Touristik GmbH, la società madre del gruppo FTI, ha presentato lunedì la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza presso il tribunale locale di Monaco.

«Stiamo lavorando a pieno ritmo per garantire che i viaggi già iniziati possano essere completati come previsto». Le vacanze che non hanno ancora preso il via, invece, probabilmente non potranno più essere effettuate, o lo saranno solo parzialmente, a partire da domani, martedì (4 giugno).

Inizialmente solo il marchio di tour operator FTI Touristik sarà direttamente interessato dalla richiesta di insolvenza, ma successivamente saranno presentate domande corrispondenti anche per altre società del gruppo.

Un numero di prenotazioni inferiore alle aspettative

Il futuro dell'azienda, che aveva ricevuto un totale di 595 milioni di euro di aiuti di Stato dal Fondo di stabilizzazione economica (FSM) durante la crisi del Covid, sembrava effettivamente sicuro.

Un consorzio guidato dall'investitore finanziario statunitense Certares voleva rilevare FTI Group per un euro e iniettare 125 milioni di euro di capitale fresco nella società. Le autorità garanti della concorrenza dovevano ancora approvare l'operazione.

D'altra parte i dati relativi alle prenotazioni sono stati recentemente molto inferiori alle aspettative. «Inoltre, numerosi fornitori hanno insistito sul pagamento anticipato. Di conseguenza, è aumentato il fabbisogno di liquidità, che non è stato più possibile colmare fino alla chiusura del processo di investimento», ha comunicato FTI.

Come si legge sull'«Handelsblatt», FTI avrebbe avuto un deficit di copertura a breve termine a due cifre. Dopo le trattative del fine settimana, la repubblica federale ha rifiutato ulteriori aiuti all'azienda.

Un fondo per la sicurezza dei viaggi aiuterà i vacanzieri

Adesso la palla passa al Fondo tedesco di garanzia dei viaggi, lanciato nel 2021. In caso di fallimento di un fornitore di viaggi, il fondo si occuperà del rimborso degli anticipi versati dai clienti, del rimpatrio dei vacanzieri bloccati, se necessario, e della loro sistemazione fino al rimpatrio.

Il fondo, organizzato dall'industria turistica tedesca e supervisionato dal Ministero federale della Giustizia, è stato istituito in seguito all'insolvenza del gruppo di viaggi Thomas Cook nel settembre del 2019.

All'epoca, la compagnia assicurativa aveva rimborsato solo una parte dei costi a causa di una limitazione di responsabilità. Lo Stato è intervenuto con milioni di euro.

Il Gruppo FTI, che conta circa 11.000 dipendenti, è stato messo sotto pressione durante la pandemia, che ha gettato il settore in una grave crisi. Recentemente il terzo gruppo europeo di viaggi - dopo Tui e DER Touristik - si è ripreso grazie all'aumento della domanda.

Nell'ultimo esercizio finanziario 2022/2023, la società ha registrato un aumento del fatturato del 10% a 4,1 miliardi di euro e ha generato utili a due cifre. L'azienda non ha fornito ulteriori dettagli sul risultato.

Il principale azionista è al momento la famiglia di investitori egiziani Sawiris.

