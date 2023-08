È una novità per il mercato elvetico. Keystone

Feldschlösschen ha annunciato oggi il lancio di una birra Pils, la prima in Svizzera dopo che dal 2022 non è più in vigore un trattato del 1927 con l'allora Cecoslovacchia che impediva la produzione nella Confederazione di bevande con tale nome.

Alla fine dell'anno scorso, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha annunciato che la protezione delle birre Pils (o Pilsner) provenienti dalla Repubblica Ceca, regolata da un trattato quasi centenario, non era più applicabile.

Nota storica: la proibizione della denominazione era stata concessa dal Consiglio federale in cambio di una riduzione dei dazi doganali sui ricami in cotone elvetici.

Alla fine dello scorso mese di marzo, l'Associazione svizzera delle birrerie (ASB) ha informato sulla novità in materia, scrivendo che non vedeva la necessità di cambiare nome alle precedenti varietà di birra elvetica a bassa fermentazione e con forte presenza di luppolo.

Durante il periodo in cui la denominazione Pils/Pilsner/Pilsen è risultata vietata nella Confederazione, i produttori svizzeri hanno infatti continuato a sviluppare autonomamente questo tipo di birra e a venderla con il termine di «speciale».

Una birra speziata e aspra dal carattere corposo

Ora Feldschlösschen si lancia però con il nuovo nome. «Con la Feldschlösschen Pils, il birrificio offre una birra speziata e aspra dal carattere corposo», scrive la società con sede a Rheinfelden (AG). «Prodotta con eccellenti malti Pilsner e Munich e un'armoniosa miscela di varietà nobili di luppolo, la birra brilla nel bicchiere con un colore giallo dorato».

Sempre secondo Feldschlösschen è un accompagnamento perfetto per piatti come la cotoletta alla viennese, il paté o il formaggio fresco. La bevanda è disponibile da subito in lattine da 50 cl in confezione da sei in supermercati selezionati e in un negozio online.

Feldschlösschen è attiva dal 1876 e occupa 1200 persone in 22 sedi in tutta la Svizzera, anche in Ticino (a Taverne) e nei Grigioni (a Rhäzüns e a Zizers). Ha un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e un ampio portafoglio di bevande che spazia dall'acqua minerale al vino. La società rifornisce 25'000 clienti del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio.

