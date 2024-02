Il luogo dell'incidente. Keystone

Un ciclista di 59 anni è morto la scorsa notte in un incidente a Feuerthalen, comune a nord del canton Zurigo. Stava percorrendo una strada in discesa in direzione di Sciaffusa all'una e mezza di notte quando ha ha urtato un palo spartitraffico ed è caduto.

L'uomo ha riportato ferite molto gravi ed è deceduto sul luogo dell'incidente. Le cause esatte dell'incidente sono in corso di accertamento, indica in una nota la polizia cantonale zurighese.

