La linea ferroviaria tra Losanna e Yverdon-les-Bains (VD), è interrotta a causa del maltempo: i binari tra Chavornay ed Ependes sono infatti completamente allagati.

L'interruzione durerà almeno fino a venerdì mattina Profilo X delle FFS

SDA

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno organizzato un servizio di autobus sostitutivi, ha indicato il portavoce Jean-Philippe Schmidt.

I bus circolano tra Chavornay e Yverdon-les-Bains, nonché da Morges (VD) direttamente a Yverdon-les-Bains.

I disagi sono iniziati verso le 13.30 e non si prevedono miglioramenti prima di venerdì mattina.

«Le nostre squadre sono sul posto per valutare i danni e il tempo necessario per ripararli», ha aggiunto il portavoce, che non ha potuto fornire una stima della durata dell'interruzione.

Al termine dei lavori di sgombero verrà effettuata un'ispezione dei binari.

Secondo un responsabile di progetto delle FFS, sarebbe necessaria una settimana di lavoro per ripristinare la linea, ma le analisi sono in corso, quindi non sono ancora state confermate.

Percorsi alternativi

Ai passeggeri che viaggiano da o verso Genève-Aéroport, Ginevra, Morges, Losanna e Biel/Bienne, Soletta si consiglia di utilizzare il percorso via Berna.

Questa direttiva si applica anche ai passeggeri tra l'Aeroporto di Ginevra, Ginevra, Morges, Losanna e Olten, Aarau, Basilea FFS, Zurigo HB, San Gallo.

Per i passeggeri che viaggiano tra l'Aeroporto di Ginevra, Ginevra, Morges, Losanna e Neuchâtel, l'itinerario consigliato è via Friburgo.

ll, ats