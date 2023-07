Le fiamme non sono ancora sotto controllo in Vallese. Keystone

L'incendio nella regione di Bitsch, nell'Alto Vallese, non è ancora stato domato e una parte degli abitanti della zona non ha ancora potuto far ritorno nelle proprie abitazioni.

«Il fuoco non è ancora sotto controllo, ma la situazione è stabile», ha detto Franz Mayr, dello Stato maggiore di Bitsch, contattato questa mattina dall'agenzia Keystone-ATS.

Le squadre d'intervento a piedi hanno continuato a lavorare anche di notte, mentre gli elicotteri hanno dovuto parzialmente interrompere le operazioni a causa di un forte temporale, ha spiegato Mayr. A partire dalle 6:00 fra cinque e sei apparecchi erano comunque di nuovo in azione.

Il vento rischia di continuare a porre problemi nella giornata odierna. Al momento non si registrano feriti o danni alle abitazioni.

ats