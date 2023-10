L'area marina nei pressi della quale è stato danneggiato il gasdotto Keystone

La polizia finlandese ha segnalato oggi che una nave cinese è al centro delle indagini per il sospetto sabotaggio di un gasdotto fra la Finlandia e l'Estonia danneggiato questo mese.

Le autorità finlandesi hanno avviato indagini sui danni, che secondo loro sono stati causati da «attività esterne», dopo la fuga di notizie che ha portato alla chiusura del gasdotto Balticconnector l'8 ottobre.

«I movimenti della nave Newnew Polar Bear battente bandiera di Hong Kong coincidono con il momento e il luogo del danno al gasdotto», ha affermato in una nota il National Bureau of Investigation. «Collaboreremo con le autorità cinesi per stabilire il ruolo della nave», ha detto il sovrintendente Risto Lohi.

Ci vorranno almeno cinque mesi per riparare il gasdotto, ha detto il suo operatore la settimana scorsa, lasciando la Finlandia totalmente dipendente dalle importazioni di gas naturale liquefatto per l'inverno.

