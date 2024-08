A Solingen si ricordano le vittime dell'attacco di venerdì sera con candele e fiori. Keystone

Tantissime persone a Solingen partecipano in queste ore al lutto cittadino per la strage avvenuta venerdì sera nella città del Nordreno-Westfalia, visitando il luogo attorno alla piazza del mercato del centro storico, ancora blindato, dove è avvenuto l'attacco.

A pochi metri dall'area ancora chiusa dalle balaustre la commozione di tanti è evidente.

Centinaia di persone hanno partecipato a due messe nel ricordo delle vittime dell'attacco terroristico stamani a Solingen. La celebrazione prevista per il giubileo dei 650 anni è diventata purtroppo un momento per manifestare il lutto della comunità della Westfalia, dove venerdì sera in un attentato sono state uccise tre persone e altre otto sono state ferite.

Nel pomeriggio sono invece attese due manifestazioni, una dell'Antifa alle 17.00 e una seconda dei giovani dell'Ultradestra tedesca Junge Alternative alle 18.00, secondo quanto ha appreso l'ANSA dalla polizia di Duesselorf.

La città di 161 mila abitanti è sotto shock e ha disdetto la grande festa per il giubileo dei 650 anni che sarebbe dovuta durare tre giorni.

