Scherzo d'aprile mal riuscito: arrivano polizia e ambulanza

Immagine d'illustrazione Polizia del Liechtenstein

In Liechtenstein una donna ha deciso di fare uno scherzo d'aprile alla figlia, mandandole una foto della mano sanguinante e con una grossa ferita. Il fatto ha però provocato l'intervento di polizia e ambulanza.

SDA

La figlia, dopo aver ricevuto l'immagine, non è infatti riuscita a contattare la madre e, temendo una situazione d'emergenza, ha chiamato i soccorsi, si legge in un comunicato odierno della polizia. Sul posto sono intervenute due pattuglie e un'ambulanza.

Solo arrivati sul posto i soccorritori si sono resi conto che si trattava di uno scherzo mal riuscito. La polizia ha tuttavia trovato la cosa poco divertente, poiché mezzi potenzialmente importanti per la sicurezza sono rimasti bloccati per diverso tempo. Le autorità decideranno ora se fatturare l'intervento o no.

nw, ats