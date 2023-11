Un automobilista 52enne ha perso la vita stamattina a Le Mouret, nel canton Friburgo, in seguito a una violenta collisione tra la sua vettura e un altro veicolo che circolava in senso opposto.

Immagine illustrativa Polizia Friburgo

Lo ha indicato oggi la polizia cantonale friburghese, precisando che la vittima è deceduta sul posto per le gravi ferite riportate.

Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state stabilite e sono oggetto in un'inchiesta.

Stando ai primi accertamenti, l'auto guidata dal 52enne ha invaso la corsia di contromano. L'automobilista che viaggiava normalmente in senso opposto è rimasto illeso, ma è stato assistito da una cellula di sostegno psicologico in evidente stato di choc emotivo.

La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore e una deviazione è stata approntata, ha precisato ancora la polizia.

mp, ats