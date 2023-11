Una bambina di 11 anni è morta mercoledì sera dopo essere stata investita da un'auto a Villaz-St-Pierre, nel Canton Friburgo.

Nell'immagine illustrativa una macchina della polizia cantonale friburghese. KEYSTONE

Nonostante le prime cure prodigatele sul posto e il trasporto in elicottero all'ospedale da parte della Rega, la ragazzina non ce l'ha fatta.

Stando ai primi accertamenti, il conducente dell'auto, di 63 anni, stava viaggiando da Villaz-St-Pierre verso Orsonnens (FR). Per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire, ha investito la ragazza, che stava attraversando la strada a piedi, vicino al campo di calcio, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale friburghese.

Un'inchiesta è stata aperta per determinare le circostanze esatte dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per un'ora e mezza per consentire le operazioni di soccorso.

Il veicolo del 63enne è stato sequestrato e la polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni.

