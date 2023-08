Vista sui Dent de Brenleire Imago

Un escursionista di 52 anni dato per scomparso da ieri è stato ritrovato morto oggi intorno alle 14:30 sulla Dent de Brenleire (2'353 metri), nei pressi del comune friburghese di Val-de-Charmey.

Secondo i primi accertamenti della polizia, l'uomo è deceduto in seguito a una caduta.

Il 52enne era stato avvistato per l'ultima volta ieri mattina a Cerniat, quando era partito per un'escursione in solitaria. Dopo l'allarme, la polizia aveva ritrovato la sua bicicletta il giorno stesso in un parcheggio non lontano dalla zona dell'incidente.

daoe, ats