Attacco ieri sera, con razzi pirotecnici, contro il commissariato de La Corneuve, centro della banlieue parigina.

Immagine illustrativa d'rchivio. IMAGO/ABACAPRESS

Nove persone sono state fermate, ha annunciato questa mattina il prefetto, Laurent Nuñez. Secondo la ricostruzione dello stesso Nuñez, una cinquantina di individui hanno attaccato il commissariato intorno alle 23h00.

Un video diffuso sui social mostra il nutrito gruppo di persone intento a tempestare di razzi la facciata dell'edificio del commissariato, quattro giorni dopo la morte, nella vicina Aubervilliers, di un giovane de La Corneuve, Wanys R., durante un inseguimento con la polizia.

Il prefetto ha detto che «si può collegare questo attacco al decesso» del ragazzo, in quanto «i giovani provenivano dalla zona di cui era originario».

I fermati sono 7 maggiorenni, fra i 18 e i 21 anni, e due minorenni. Due poliziotti sono rimasti feriti in modo leggero.

Wanys R., 18 anni, era in scooter mercoledì scorso quando, dopo non aver rispettato l'alt di una pattuglia di poliziotti che voleva verificare i suoi documenti, il suo motorino ha urtato un'auto della polizia che arrivava in senso opposto al suo.

L'avvocato della famiglia ha accusato i poliziotti di averlo «volontariamente» investito.

SDA