Freddo estremo in Svezia, la neve blocca centinaia di auto

Il grande freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova il sud della Svezia dove da più di 10 ore centinaia di auto sono bloccate dalle neve, come riferisce Sveska Dagbladet.

Centinaia di auto bloccate a casa del freddo estremo nel sud della Svezia. sda

Nella notte la temperatura a Kvikkjokk, in Lapponia, è scesa fino a meno 43,6: erano 25 anni che nel Paese non si registrava un gelo simile. Le temperature record, hanno detto i meteorologi, raggiungeranno Stoccolma sabato.

Anche in Danimarca la bifera di neve ha intrappolato centinaia di automobilisti sulle strade di tutto il Paese.

Uno di loro ha raccontato alla tv nazionale di essere in macchina da 16 ore senza acqua né cibo poiché il tempo di attesa prima che i servizi di emergenza possano liberare le strade si è rivelato molto lungo, scrive il Jyllands Posten.

Un'altra automobilista ha riferito di essere rimasta bloccata sull'autostrada tra Hadsten e Randers per più di otto ore: «Eravamo tutti davvero molto affamati. Poi per noi donne non è così facile come per gli uomini fare pipì all'aperto quando nevica e la temperatura è sotto zero», ha detto Kathrine Juel Weber a TV 2 Ostjylland.

Il freddo estremo, le tempeste di neve e venti di burrasca hanno provocato l'interruzione dei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse zone della Scandinavia.

SDA