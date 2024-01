Il logo di Fujitsu Keystone

La Fujitsu ha annunciato che sta valutando la possibilità di rimborsare le vittime dello scandalo contabile che ha riguardato l'Ufficio postale britannico.

Ad oggi, oltre 700 impiegati delle poste inglesi tra il 1999 e il 2015 sono stati accusati di frode dai risparmiatori, e perseguiti per peculato a causa del software Horizon giudicato difettoso fornito dalla azienda della tecnologia giapponese.

In una conferenza stampa il direttore finanziario di Fujitsu, Isobe Takeshi, ha espresso il rammarico della società per gli errori commessi e ha confermato che la controllata britannica sta fornendo piena collaborazione: «il gruppo Fujitsu considera la questione con la massima serietà e offre le sue scuse più sincere agli impiegati e alle loro famiglie». L'azienda ha dichiarato che attende i risultati di un'indagine pubblica indipendente sulla questione nel Regno Unito prima di prendere una decisione su eventuali indennizzi.

Nel 2019, un tribunale britannico si è pronunciato a favore di un gruppo di dirigenti postali che hanno intentato una causa sostenendo che il software era impreciso, creando ammanchi sui conti correnti. Alcuni dei dipendenti sono finiti in prigione o in bancarotta. Quattro di essi si sono tolti la vita. Molte persone in Gran Bretagna sono venute a conoscenza dello scandalo solo a causa di un recente programma televisivo, spingendo il governo di Londra a intervenire.

SDA