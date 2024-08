Alcune riprese dal centro della capitale britannica hanno mostrato una densa nube di fumo sopra l'edificio che si estende per circa 180 metri lungo le rive del fiume Tamigi e vicino al Waterloo Bridge. Keystone

Quadri di inestimabile valore di Monet, Cezanne, Van Gogh e altri artisti sono stati messi in salvo oggi pomeriggio dopo l'incendio divampato sul tetto della famosa Somerset House a Londra, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali.

SDA

Alcune riprese dal centro della capitale britannica hanno mostrato una densa nube di fumo sopra l'edificio che si estende per circa 180 metri lungo le rive del fiume Tamigi e vicino al Waterloo Bridge. Le prime telefonate ai soccorsi sono arrivate intorno a mezzogiorno, con persone che segnalavano la fuoriuscita di fumo dal tetto della costruzione.

Sull'account ufficiale di X dell'edificio rinascimentale è comparso il messaggio che «a causa di un rogo in una piccola parte della Somerset House, il sito è attualmente chiuso. Tutto il personale e il pubblico sono al sicuro. Oggi gli eventi programmati non si terranno. Ci scusiamo per l'inconveniente».

«Un incendio è stato individuato verso mezzogiorno in un angolo dell'ala ovest, il sito è stato immediatamente evacuato e sono stati chiamati i vigili del fuoco di Londra, che sono arrivati molto rapidamente», ha affermato Jonathan Reekie, direttore del Somerset House Trust. «L'ala ovest è principalmente composta da uffici e strutture di servizio, non ci sono opere d'arte in quella zona», ha aggiunto.

Per spegnere l'incendio, la cui causa non è stata ancora accertata, sono stati mobilitati 125 vigili del fuoco, impegnati per ore a contenere le fiamme, spente poi nel tardo pomeriggio. Al momento non si conosce l'entità dei danni.

«Stavo camminando lungo la zona quando ho sentito l'odore del fumo, ho alzato lo sguardo e ho visto che proveniva dalla cima della Somerset House. All'inizio ho pensato che fosse un barbecue nel cortile o qualche tipo di evento, ma poi ho sentito i pompieri e ho capito che l'edificio era in fiamme», ha raccontato una testimone ai media britannici.

Collezione di famosi dipinti

Nell'ala nord del centro, la Courtauld Gallery si trovano una collezione di famosi dipinti di Vincent Van Gogh – l'autoritratto con l'orecchio bendato del 1889 – Édouard Manet, Claude Monet e Paul Cézanne. L'edificio principale della Somerset House, in stile neoclassico, è stato progettato da Sir William Chambers e realizzato alla fine del XVIII secolo, tra il 1776 ed il 1796.

Il palazzo originale era stato costruito nel 1547 da Edward Seymour, duca di Somerset, che morì poi in un'esecuzione alla Torre di Londra. La regina Elisabetta I visse nel palazzo come principessa per 5 anni prima di salire al trono.

In seguito, durante l'età vittoriana, la Somerset House venne ampliata con le due ali nord e sud. L'ala est fa parte attualmente del King's College London. Al suo interno vengono anche organizzati eventi di vario tipo. Il cortile dell'edificio è utilizzato come pista di pattinaggio in inverno: il sito è stato reso famoso da numerosi film girati qui, tra cui «Love Actually» (2003), due film di James Bond e «Sleepy Hollow» (1999) di Tim Burton.

SDA