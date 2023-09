L'ex ministra della cultura Nadine Dorries. Keystone

È stata rinviata l'uscita di un libro «scandalo», contenente «molte rivelazioni» sulla caduta dell'ex primo ministro conservatore Boris Johnson, scritto da una sua fedelissima, l'ex ministra della Cultura Nadine Dorries.

Quest'ultima, di recente, ha lasciato il suo seggio da deputata Tory alla Camera dei Comuni, con un duro attacco diretto al premier Rishi Sunak.

Già il titolo dell'opera «The Plot: the Political Assassination of Boris Johnson» (Il complotto: l'assassinio politico di Boris Johnson) promette di portare ulteriore scompiglio nel partito di maggioranza.

La formazione politica è già alle prese con le divisioni interne dopo l'uscita di BoJo e dei suoi sostenitori più agguerriti, Dorries inclusa, coi sondaggi che lo vedono arrancare rispetto al Labour in testa, e anche con l'inizio di un rimpasto del governo Sunak, dopo le dimissioni di Ben Wallace da titolare della Difesa e la sua sostituzione con Grant Shapps, veterano degli incarichi ministeriali.

Perché è stato posticipata l'uscita?

Il libro dell'ex deputata doveva uscire il 28 settembre, poco prima del congresso annuale dei Tory a Manchester ma l'editore HarperCollins ha preferito rinviare al 9 novembre per «ragioni legali».

«E' necessario un piccolo ritardo per tenere conto dell'enorme volume di materiale che l'autrice ha consultato, del numero di fonti di alto livello con cui ha parlato e del processo legale necessario per condividere la sua storia», si legge in un comunicato della casa editrice che fa già immaginare future polemiche quando finalmente l'opera arriverà in libreria.

SDA