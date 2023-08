Uno scandalo sessuale investe il giornalista che accusò l'anchorman della BBC

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Uno scandalo sessuale gay ha investito il giornalista britannico Dan Wootton, noto conduttore del canale televisivo della destra brexiter GB News, che era stato in prima fila nel prendere pesantemente di mira Huw Edwards, popolarissimo anchorman dell'emittente pubblica BBC.

Quest'ultimo era stato chiamato neppure un anno fa a dare al Regno Unito e al mondo la storica notizia della morte della regina, ma di recente è stato sospeso dalla conduzione per una vicenda riguardante i pagamenti a un ragazzo oggi ventenne (iniziati quando questi aveva 17 anni) in cambio di fotografie sessualmente esplicite.

In quello che alcuni media definiscono come una sorta di «punizione del karma», il detrattore Wootton ha avuto una sorte molto simile: il MailOnline, giornale con cui collabora come editorialista, lo ha sospeso una volta emerse le accuse di aver offerto ai suoi colleghi segretamente, ricorrendo a uno pseudonimo, decine di migliaia di sterline in cambio di materiale sessuale.

Non solo, è finito anche al centro di una inchiesta condotta dal suo ex editore, il gruppo News Uk di Rupert Murdoch, per il quale aveva lavorato come giornalista esperto di celebrità. La società si è rivolta a uno studio legale esterno per indagare sulle accuse secondo cui Wootton si sarebbe rivolto agli attuali e agli ex dipendenti del tabloid con generose offerte di denaro sempre in cambio di immagini esplicite.

Dal canto suo, l'anchorman di GB News ha affermato di aver commesso qualche errore di giudizio in passato, ma negato qualsiasi tipo di comportamento illegale, oltre a denunciare un improbabile complotto nei suoi confronti.

SDA