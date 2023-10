Manifestazione per una cassa malattia unica a Ginevra Keystone

Circa 500 persone hanno sfilato oggi per le strade di Ginevra per chiedere la creazione di un sistema di assicurazione sanitaria «unico, pubblico e solidale». Secondo i manifestanti, il sistema attuale non garantisce più l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti.

L'aumento dei premi sta diventando economicamente e socialmente insopportabile per la maggior parte della popolazione, hanno detto gli oratori, tra cui rappresentanti della sinistra e sindacalisti. Alcuni accettano franchigie elevate per pagare meno e poi rinunciano alle cure perché non hanno soldi da spendere.

Per Davide de Filippo, della Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), i premi possono essere paragonati a una tassa che tutti devono pagare, indipendentemente dal loro livello di reddito. «In quale Paese democratico si accetterebbero simili aumenti anno dopo anno? Si è chiesto.

«I dirigenti delle casse malattia non si fanno scrupoli a garantirsi stipendi confortevoli, con aumenti regolari. Alcuni capi hanno stipendi annuali che si avvicinano al milione di franchi», ha sottolineato de Filippo. Nella fascia più bassa invece i salari bassi stagnano nel bel mezzo di un periodo di aumento dei prezzi generalizzato.

mf, ats