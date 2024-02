Un esempio di cimitero naturale Keystone

La città di Ginevra lancia un progetto di cimitero «naturale». Un'area di uno dei camposanti cittadini sarà riservata alle sepolture secondo principi più ecologici. L'inaugurazione è prevista per la primavera del 2025.

«Questo progetto pilota è stato concepito per essere più rispettoso dell'ambiente e del ciclo della vita», ha dichiarato lunedì Christina Kitsos, responsabile del Dipartimento di coesione sociale e solidarietà.

L'area «naturale» comprende una cinquantina di posti. In questa zona non saranno autorizzate le sepolture di corpi sottoposti a tanatoprassi, saranno consentiti solo indumenti biodegradabili per i defunti e sarà data la preferenza a bare in legno indigeno e non verniciato.

La decorazione vegetale delle tombe sarà realizzata con piante autoctone e perenni. Il materiale delle lapidi dovrà provenire inoltre dalla Svizzera o dai dai Paesi limitrofi e la grandezza dovrà essere ridotta.

Anche la profondità della sepoltura sarà ridotta da 1,7 metri a 1,2 metri per favorire il processo di alterazione dei corpi. Il Cantone ha concesso una specifica deroga per questa disposizione.

tb, ats