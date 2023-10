Crescono le critiche in Germania contro Fridays for Future per il posizionamento dell'organizzazione internazionale e dell'attivista Greta Thunberg sul conflitto tra Israele e Hamas.

Nell'immagine illustrativa d'archivio l'attivista per la protezione del clima Greta Thunberg parla con i partecipanti alla manifestazione sul clima Fridays for Future in Germania nel 2020. KEYSTONE

Il presidente del Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, Josef Schuster, ha invitato gli attivisti tedeschi di Fridays for Future a prendere le distanze dall'organizzazione internazionale, «cambiando il nome» e interrompendo ogni contatto.

La «Bild» scrive oggi che la più nota leader del movimento Fridays for Future in Germania, Luisa Neubauer, «deve separare la propria strada da quella di Thunberg», visto che sulla questione israelo-palestinese «Fridays for Future International utilizza il linguaggio degli islamisti e dei complottisti», usando concetti come «martiri» e «bugie dei media occidentali» nella difesa della causa palestinese.

In un post pubblicato ieri, giovedì, sui social, Fridays for Future Germania si è già distanziato dall'organizzazione internazionale, dicendo che sulla questione «non parla per noi».

Ma per molti critici la risposta del gruppo tedesco è insufficiente.

La nota leader del movimento Fridays for Future in Germania, Luisa Neubauer, guida un gruppo di dimostranti lungo le strade di Berlino. (Foto archivio) KEYSTONE/DPA/ANNETTE RIEDL

SDA