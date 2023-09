Germania di nuovo sotto shock: un'adolescente trovata morta, 20enne in manette

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in seguito al ritrovamento del corpo di un'adolescente di 14 anni nella Germania centrale. Nelle ultime settimane è aumentato il numero di aggressioni mortali da parte di minori o giovani adulti nei confronti di altri minori.

Il giovane arrestato, «un conoscente della vittima» del distretto di Cassel (Assia, Germania centrale) e di nazionalità tedesca, è «fortemente sospettato di essere responsabile della morte» dell'adolescente, hanno dichiarato venerdì la polizia e la procura in un comunicato congiunto.

Il corpo senza vita della 14enne, scomparsa mercoledì sera dopo essere uscita di casa, è stato trovato giovedì pomeriggio in un'area boschiva, ai margini di un campo, da un uomo che stava tagliando la legna, hanno dichiarato le due istituzioni.

I primi risultati delle indagini hanno «confermato i sospetti iniziali» contro il giovane, che è stato arrestato giovedì sera, secondo la Procura e la polizia, che non hanno ancora determinato né la causa della morte né il movente del presunto assassino.

Una sconvolgente serie di omicidi di ragazzini

Questa macabra scoperta fa parte di una serie di omicidi di ragazzini che hanno sconvolto l'opinione pubblica tedesca.

Giovedì, nella stessa regione dell'Assia, un uomo di 30 anni è stato condannato all'ergastolo per il rapimento, lo stupro e l'omicidio di Ayleen, uccisa nel luglio 2022 all'età di 14 anni. Il corpo della ragazza è stato trovato in un lago a circa 300 km da casa sua, nella Foresta Nera meridionale.

Martedì scorso, un adolescente di 14 anni è stato arrestato nel nord-est del Paese perché sospettato di aver accoltellato a morte un bimbo di 6 anni, che è stato trovato gravemente ferito in un boschetto ed è morto in ospedale.

Sempre a settembre, un ragazzo di 11 anni è stato accusato dell'omicidio di una bimba di 10 anni in un istituto per bambini nel sud della Baviera.

Nello stesso mese, un 14enne è stato arrestato per l'omicidio di un coetaneo, trovato ucciso a colpi di pistola nel cortile di una scuola in Baviera.

Lo scorso marzo, due adolescenti di 12 e 13 anni hanno confessato di aver ucciso a coltellate una dodicenne nella parte occidentale del Paese. Non sono state ritenute penalmente responsabili perché hanno meno di 14 anni, l'età minima per essere condannate in Germania.