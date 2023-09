Il Giappone si conferma come uno dei paesi con la più elevata percentuale di anziani al mondo, all'interno di una popolazione in progressivo calo demografico (foto simbolica) Keystone

Aggiornato il numero dei centenari in Giappone, la cui maggioranza è rappresentata ancora una volta dalle donne, e in crescita per il 53esimo anno di fila: in base all'ultimo censimento, le persone che hanno più di 100 anni di età sono 92'193.

Si tratta di un incremento di 1613 unità rispetto all'anno precedente. Di queste, 81'560 sono donne, con un aumento di 1428 unità.

L'uomo più anziano in Giappone si chiama Gisaburo Sonobe, ha 111 anni e vive nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo. La donna più longeva, Fusa Tatsumi, ha invece 116 anni e risiede a Osaka.

In rialzo anche le aspettative di vita per entrambi i generi: rispettivamente a 81,05 anni per gli uomini e 87,09 per le donne.

A questo riguardo il Giappone si conferma come uno dei paesi con la più elevata percentuale di anziani al mondo, all'interno di una popolazione in progressivo calo demografico.

All'inizio delle statistiche, nel 1963, il numero dei centenari era di appena 153, diventati 10.000 nel 1998 a fronte dei progressi della medicina e dell'accesso più avanzato all'assistenza sanitaria nella vecchiaia.

SDA