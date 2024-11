Immagine d'archivio della polizia cantonale ginevrina Keystone

Una ragazza è rimasta gravemente ferita in un'esplosione verificatasi ieri, poco dopo le 16:00, in un edificio situato nel quartiere Grange-Canal a Ginevra. Lo ha indicato oggi in una nota il Ministero pubblico ginevrino.

SDA

Essendo competente per i casi che riguardano l'uso di esplosivi, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha assunto il procedimento, ha precisato ancora la procura ginevrina.

Ieri la polizia cantonale ha isolato l'area per svolgere le prime fasi dell'indagine.

Stando ai media locali, nell'atrio dell'edificio in cui è avvenuta l'esplosione è stato trovato un pacco bomba. Quando è esploso, una bambina di circa dodici anni è rimasta gravemente ferita.

Questa vicenda ne ricorda un'altra avvenuta lo scorso agosto nel quartiere ginevrino di Saint-Jean.

Un uomo era stato ferito a una gamba mentre raccoglieva un sacco della spazzatura dal pianerottolo del suo appartamento. Il sacco gli era esploso tra le mani.

mf, ats