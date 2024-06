All'interno del Marina Bay Sands hotel resort c'è uno dei casinò più grandi del mondo. KEYSTONE

Un uomo, che gioca regolarmente d'azzardo, ha vinto un jackpot di ben 3,6 milioni di franchi in un casinò di Singapore. Nel bel mezzo dell'esultanza per la vincita, però, si è accasciato a terra. Ha avuto un attacco di cuore ed è stato soccorso dal personale della casa da gioco.

Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo vince un jackpot di 3,6 milioni di franchi in un casinò di Singapore.

Pervaso dalla gioia viene però colpito da un infarto.

Il fortunato vincitore sopravvive all'incidente grazie all'intervento del personale della casa da gioco e si riprende in ospedale. Mostra di più

La sua prima vincita rischiava di essere anche l'ultima, senza nemmeno la possibilità di gustarsela. Un giocatore d'azzardo è infatti collassato davanti agli ospiti di un casinò di Singapore mentre festeggiava la conquista del jackpot di 3,6 milioni di franchi.

I video diffusi sui social media mostrano l'uomo già sul pavimento, vicino a un tavolo di baccarat, nella casa da gioco Marina Bay Sands. Intorno a lui una folla di giocatori scioccati, mentre il personale del casinò prova a rianimarlo.

Il personale del Casinò presta i primi soccorsi a un uomo che, dopo aver vinto, ha avuto un attacco di cuore. Screenshot X

Il filmato è circolato sul web, facendo temere che l'uomo fosse morto sul posto. L'insider del settore «casino.org» ha però in seguito informato che il fortunato vincitore ha avuto un infarto e, dopo le prime cure, è stato portato in ospedale, dove si sta riprendendo.

Un infarto dopo una grande vincita non è strano

Anche se è raro, non è insolito che un giocatore abbia un attacco di cuore e addirittura muoia dopo una grossa vincita, si legge ancora sul portale. Per alcuni, l'emozione di diventare ricchi è semplicemente troppo per il loro cuore.

Nel 2002, ad esempio, un giocatore ha vinto un jackpot di 10.000 dollari all'Harrah's di Atlantic City. Pochi istanti dopo aver ricevuto 5.000 dollari in contanti e un assegno di pari valore, il 61enne ha avuto un infarto nella sala del casinò ed è deceduto.