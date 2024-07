Se non si sta attenti con Twint, si può perdere rapidamente del denaro. (immagine simbolica) sda

Sta circolando una nuova truffa tramite il servizio di pagamento online Twint. Ecco cosa c'è da sapere.

Hai fretta? blue News riassume per te I truffatori stanno cercando di ottenere denaro con una nuova truffa tramite il servizio di pagamento online Twint.

Twint non può fare nulla, la responsabilità è delle banche.

Le autorità invitano alla massima cautela. Mostra di più

Una notifica push fraudolenta con il testo «Janique Burkhard ti chiede del denaro. Vuoi pagare ora?» può indurre le persone a trasferire inavvertitamente 1.500 franchi. Sebbene la truffa sia semplice, gli utenti disattenti possono facilmente caderci, come riportato dal «Blick».

Gli utenti di Twint hanno avvertito il servizio di pagamento online di queste truffe da oltre un mese, eppure il conto rimane attivo.

Twint sottolinea che la responsabilità di bloccare i conti sospetti spetta alle rispettive banche. L'applicazione è considerata sicura.

Il numero di segnalazioni continua ad aumentare

Come ha detto Twint al «Blick», è necessario osservare le regole di base: il denaro dovrebbe essere inviato tramite l'app solo a destinatari conosciuti, come amici e familiari. Occorre prestare particolare attenzione alle persone sconosciute.

Sebbene questa truffa sia rara, secondo Twint, il numero di segnalazioni di crimini informatici è in costante aumento. In caso di truffa, la vittima deve cercare di recuperare il denaro e contattare la banca, se necessario. Se il destinatario non risponde, l'unica opzione è presentare una denuncia penale. La polizia può quindi agire contro il truffatore.

Le autorità stanno mettendo in guardia anche da altre truffe. Con lettere apparentemente legittime, presunti avvocati dall'estero stanno cercando di convincere le persone ad accettare di ereditare milioni. Una truffa simile è in atto anche presso PostFinance.