La frana di Schwanden. Keystone

Le autorità del Comune di Glarona Sud stanno valutando un rientro graduale nella zona della frana di Schwanden. Nelle prossime settimane si saprà se è possibile un ritorno nelle aree colpite, in particolare in quelle periferiche.

Oggi le autorità locali hanno dichiarato di non essere ancora in grado di dire come avverrà il ritorno, ad esempio se i residenti potranno tornare nelle loro case in modo permanente o solo durante il giorno. Nuove evacuazioni potrebbero avvenire in qualsiasi momento, hanno precisato. Le autorità non sono neppure in grado al momento di fare previsioni sul futuro delle persone che vivono nella zona di pericolo «rossa».

Il comune di Glarona Sud ieri ha organizzato un incontro informativo a cui hanno partecipato un centinaio di evacuati e di imprenditori colpiti dalla frana. Tra le altre cose, ai visitatori è stata presentata la nuova app «Wagenrunse». Questa applicazione renderà molto più facile per le persone interessate ottenere informazioni aggiornate e conoscenze di base sulla frana di Wagenrunse.

Alla fine di agosto, due frane nell'area della «Wagenrunse» hanno distrutto completamente una mezza dozzina di edifici. Altri sono stati danneggiati. Circa 100 persone hanno dovuto essere evacuate. Gli esperti hanno stabilito comprensori di tre colori, rosso, blu e verde: nel primo l'accesso è assolutamente vietato, negli altri è limitato.

Nei giorni scorsi è stato possibile concedere un accesso parziale di due ore ai residenti in una zona meno minacciata da nuovi scoscendimenti. Nella zona blu si trovano una trentina di imprese, dove le attività hanno potuto riprendere lunedì, quotidianamente dalle 8.30 alle 17.00.

cz, ats