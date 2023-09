Rimane instabile la situazione a Schwanden. Keystone

La scorsa notte a Schwanden (GL), nella zona già colpita dalla frana, si è verificata una nuova colata di pietrisco di poche centinaia di metri cubi. La situazione non è quindi tornata alla normalità.

Non è del tutto chiaro quando, come e in che misura si staccheranno le 60'000 tonnellate di terra rimaste finora al loro posto, scrive oggi il comune di Glarona Sud, di cui fa parte Schwanden, in un comunicato. La situazione rimane critica e instabile.

Le autorità, in collaborazione con esperti, hanno suddiviso la zona della frana in diversi settori. Nelle aree centrali e con maggiore pericolo l'accesso non sarà possibile per diverso tempo.

Nelle zone periferiche sarà invece possibile l'accesso in maniera limitata e in determinate fasce orarie. Il tutto potrebbe però cambiare velocemente.

Il comune di Glarona Sud spiega inoltre che le persone colpite dalla frana che si trovano in difficoltà finanziarie verranno per quanto possibile aiutate velocemente e senza complicazioni burocratiche.

nw, ats