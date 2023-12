Una foto della frana, scattata martedì 3 ottobre a Schwanden. Il 29 agosto si è verificata una frana con 30.000 metri cubi di macerie. Numerosi edifici sono stati danneggiati e le persone sono state evacuate. KEYSTONE

La parte del villaggio di Schwanden (GL), che in estate di quest'anno è stata colpita dalle frane, non sarà mai più abitabile. Lo hanno dichiarato oggi le autorità glaronesi, che hanno deciso di far abbattere gli immobili della cosiddetta «zona rossa».

L'area interessata comporta un rischio e un pericolo diretto per la popolazione, ha affermato il sindaco del comune di Glarona Sud, Hansruedi Forrer (PS), durante una conferenza stampa svoltasi a Schwanden. Il municipio dovrà ora provvedere ad emanare i divieti d'accesso e di utilizzo degli stabilimenti della zona rossa, nonché a procedere con i decreti di demolizione.

Ancora nel corso di questo mese, le autorità inviteranno a colloquio i proprietari e gli abitanti delle case colpiti da questa drastica decisione. A fine gennaio verranno spediti i decreti, per i quali vige un periodo di impugnazione di 30 giorni. Eventuali ricorsi saranno da inoltrare direttamente al governo glaronese.

Alla fine di agosto sopra Schwanden si erano verificate due grandi frane in seguito a forti piogge. Sei case sono state sepolte o distrutte e altre danneggiate. Non ci sono stati feriti, ma un centinaio di persone hanno dovuto essere sfollate. Lo spostamento del terreno ha registrato un rallentamento, ma permane tuttavia il rischio che all'incirca 60'000 metri cubi di roccia si stacchino e colpiscano nuovamente il perimetro a valle.

