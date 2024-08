Le cornacchie sono intelligenti e i metodi di difesa non aiutano molto. Felix Kästle/dpa

Gli agricoltori di Zurigo combattono contro la piaga delle cornacchie. I metodi di dissuasione collaudati per questi volatili non servono più a molto. I contadini della regione vanno sempre più in perdita.

Le cornacchie sono onnivore, ma si concentrano in particolare sulle piante giovani come ortaggi, mais e girasoli. Il loro grande appetito causa danni considerevoli ai campi degli agricoltori zurighesi, che si stanno aggravando sempre di più.

Martin Streit dell'Associazione zurighese dei contadini avverte la «SRF» che l'attacco di un grande gruppo può portare a delle gravi perdite. Secondo Sandro Stoller dell'Ufficio della caccia e della pesca di Zurigo, questi uccelli causano ogni anno danni considerevoli: l'anno scorso il Cantone ha pagato quasi 100'000 franchi di risarcimento per le perdite causate dal volatile.

Questi danni rappresentano ormai un quinto del totale. I cinghiali sono ancora responsabili della maggior parte dei costi.

La dissuasione diventa presto inefficace

Le cornacchie sono proliferate negli ultimi anni. Secondo la SRF, questo è il motivo per cui le perdite continuano ad aumentare. Inoltre, è stato vietato un pesticida dal sapore amaro, un divieto che ha reso i semi più attraenti per gli uccelli.

Per allontanare i volatili, gli agricoltori ricorrono a vari metodi, come segnali acustici o spaventapasseri, che però hanno un effetto solo a breve termine. Le cornacchie morte vengono appese per scoraggiare i conspecifici, ma anche questo metodo perde rapidamente il suo effetto.

Streit suggerisce di sparare alle cornacchie per proteggere i campi. Tuttavia, Livio Rey della Stazione ornitologica svizzera non è d'accordo e sottolinea che l'aumento della mortalità si riequilibra rapidamente nella popolazione di questo animale.

Gli agricoltori dovrebbero invece puntare sulla dissuasione, ad esempio simulando scarti di cibo: «Una carcassa che sembri un falco nelle vicinanze potrebbe essere efficace», dice Rey.

Anche piantare siepi in cui possano vivere i nemici naturali delle cornacchie è un'opzione. Per risolvere il problema ci vogliono immaginazione e deterrenza.