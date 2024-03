Gli elefanti indiani esprimono il loro dolore per la morte dei loro cuccioli. Keystone

Gli elefanti asiatici piangono rumorosamente i loro piccoli morti e li seppelliscono con una sorta di rito funebre: lo dimostra uno studio realizzato tra il 2022 e il 2023 nella regione settentrionale del Bengala in India.

I risultati sono pubblicati su Journal of Threatened Taxa da Parveen Kaswan del Servizio forestale indiano e da Akashdeep Roy dell'Indian Institute of Science Education and Research.

Lo studio considera cinque sepolture di cuccioli sotto l'anno di età: i piccoli, deceduti per cause naturali, sono stati sepolti nei canali di irrigazione delle piantagioni di tè, a centinaia di metri di distanza dagli insediamenti umani.

In tutti e cinque i casi, la carcassa del cucciolo è stata trasportata dal branco, trascinata per le zampe e il tronco, per poi essere seppellita in un'insolita posizione supina. Durante uno di questi «funerali», i membri del branco hanno emesso forti barriti attorno al cucciolo sepolto.

Vicino e sopra i tumuli sono state identificate le impronte di una ventina di esemplari. In tutti e cinque i casi esaminati, il branco si è allontanato entro 40 minuti dalla sepoltura e successivamente ha evitato di tornare nella stessa zona.

Gli elefanti sono noti per il loro comportamento sociale e cooperativo, ma in precedenza la sepoltura dei cuccioli era stata solo brevemente studiata negli elefanti africani, rimanendo inesplorata nei loro cugini asiatici. È noto che gli elefanti selvatici sia in Africa che in Asia visitano le carcasse in diversi momenti così come si visita una tomba, ma questo studio ha rilevato comportamenti nettamente diversi rispetto a quelli già noti.

