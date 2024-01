Le temperature notturne in tutto il Paese sono al momento ben al di sotto dello zero. dpa

In un blocco di appartamenti nel Canton Turgovia il riscaldamento e l'acqua calda si interrompono ripetutamente, anche durante l'attuale ondata di freddo che ha colpito la Svizzera. Gli inquilini sono preoccupati per la salute dei loro figli, mentre l'amministrazione tace.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli inquilini di un blocco di appartamenti ad Amriswil, nel Canton Turgovia, lamentano delle condizioni miserabili: il riscaldamento e l'acqua calda mancano regolarmente da mesi.

Nelle ultime notti nella località le temperature sono scese fino a -10°C gradi. L'inquilina Ana Carvalho è preoccupata per la salute di sua figlia, a cui non può più fare il bagno.

Anche altri residenti sono infastiditi dalla situazione e stanno pensando di andarsene.

Il problema è noto da diversi anni, ma - nonostante le ripetute discussioni con l’amministrazione - non è stata ancora trovata una soluzione a lungo termine. L'amministratore non vuole prendere posizione, si legge su «20 Minuten». Mostra di più

In Svizzera si gela: anche durante il giorno il termometro raramente supera lo zero e le notti sono molto fredde nella maggior parte del Paese. È così anche ad Amriswil, nel Canton Turgovia, dove nelle ultime notti le temperature sono scese fino a -10°C gradi.

Un serio problema per gli inquilini di un blocco di appartamenti del comune svizzero-tedesco dove, come riporta «20 Minuten», da settimane spesso non funzionano i riscaldamenti e l'acqua calda arriva solo ogni tanto. Una famiglia che vive proprio lì racconta: «È semplicemente insopportabile dover vivere così con questo tempo», dice Ana Carvalho.

«Non posso fare il bagno a mia figlia»

La 29enne vive nel centro abitato con il suo compagno e la figlia di cinque anni. Anche i suoi genitori abitano nello stesso blocco e sono colpiti da questi problemi. «Fa così freddo nel nostro appartamento. A casa dobbiamo indossare un maglione e talvolta anche una giacca invernale», spiega la donna, che la notte non riesce a prende sonno. «Dormiamo con due coperte e sentiamo ancora freddo».

Anche l’acqua calda non è da meno: ogni due giorni dal rubinetto esce solo acqua fredda per cinque o sei ore. È anche successo che questo problema persista per diversi giorni, già a partire dal mese di novembre.

Il centro abitato interessato sulla Wuhrstrasse ad Amriswil. Streetview

La situazione è particolarmente difficile per la bambina di cinque anni. «Non posso lavarla con l’acqua fredda. E far bollire ogni giorno l’acqua sul fornello non è una soluzione», spiega la giovane madre, preoccupata per la salute della figlia. Molte persone dell'abitato si sono già ammalate e un vicino ha addirittura avuto la polmonite.

Il problema è noto da anni

Il problema - particolarmente fastidioso - è già noto da anni, ma l’amministrazione non sembra voler cercare una soluzione. «Sono lenti nel rispondere alle nostre e-mail o alle nostre chiamate. Le nostre preoccupazioni vengono semplicemente respinte», afferma la 29enne. Una società di manutenzione immobiliare è stata incaricata di venire più e più volte, ma non è ancora stata trovata una soluzione a lungo termine.

La vicina Emanuela lamenta gli stessi problemi: «Mia figlia di notte ha così freddo che si sveglia piangendo». La situazione è difficile anche per il marito, che lavora nell'edilizia. Spesso non riesce nemmeno a fare una doccia calda quando torna a casa dopo una giornata di lavoro fuori.

L'amministrazione non vuole commentare

Diversi affittuari stanno valutando la possibilità di lasciare il palazzo e una famiglia lo ha già fatto. Non è così facile però, spiega Festi, 35 anni, che non vuole strappare suo figlio dal suo ambiente famigliare: «L’unica cosa che mi tiene qui è mio figlio che va all'asilo».

Secondo «20 Minuten», l'amministrazione è a conoscenza del problema, ma non ha voluto commentare la situazione quando è stata interpellata dal quotidiano.