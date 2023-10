Gli svizzeri hanno ricominciato a viaggiare come in passato. Keystone

Gli svizzeri sono tornati a viaggiare quasi quanto prima della pandemia di coronavirus. Circa il 90% nel 2022 ha effettuato almeno un viaggio con minimo un pernottamento. Si tratta di un aumento del 29% rispetto al 2021.

Il totale dei viaggi aumenta a 21,1 milioni, quasi lo stesso numero del 2019 pre-pandemico (21,9 milioni), rende noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). A viaggiare sono stati soprattutto uomini, persone sopra i 65 anni e svizzerotedeschi.

In media ogni abitante in Svizzera si è messo in viaggio almeno 2,6 volte con pernottamento e 8,0 per una gita di giornata. Il 40% dei viaggio con pernottamento e il 92% delle gite hanno avuto luogo in Svizzera.

cz, ats