Il Club 8848 di Lagalb (GR), località sciistica sul Passo del Bernina, così denominato in riferimento all'altezza del monte Everest, propone di percorrere sciando e a piedi gli 8848 metri della celebre vetta venerdì. Un modo per diventare membro del leggendario club, nato negli anni '70.

In passato, l'associazione si chiamava «Club 8847, Piz Lagalb-Mount Everest», e contava mille membri, fra cui l'allora scià di Persia, si legge in una nota degli organizzatori. Dopo aver cessato le attività negli anni '80 per mancanza di promotori, nel 2018 è stato rilanciato come Club 8848, sullo sfondo delle misurazioni recenti dell'Everest, prosegue la nota.

Per diventare membro del club bisogna percorrere, in una giornata, 8848 di dislivello, che consistono in undici discese sugli sci o snowboard dal Piz Lagalb, e due volte salita e ritorno a piedi dalla stazione di montagna lungo il sentiero fino al Piz Lagalb.

Venerdì, giorno della cosiddetta «challenge», la partecipazione è gratuita per chiunque sia in possesso di un biglietto per il comprensorio sciistico.

Per l'occasione verrà anche inaugurata una nuova area dedicata ai bambini dove i fan potranno farsi fare un autografo dall'ex sciatore della nazionale elvetica Carlo Janka, precisa la nota.

