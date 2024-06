La linea era stata interrotta da sabato a causa del deragliamento di un veicolo da cantiere (foto d'archivio). sda

I treni del Bernina Express nei Grigioni torneranno a circolare a partire da domani, come da programma. Lo ha annunciato questa sera la Ferrovia retica (FR). La linea era stata interrotta da sabato a causa del deragliamento di un veicolo da cantiere.

La stazione Bernina Suot (GR) è stata messa fuori servizio durante i lavori di riparazione, che sono proseguiti come previsto. Secondo la FR, l'incidente, in cui nessuno è rimasto ferito, non è in alcun modo legato al maltempo.

I treni hanno continuato a circolare tra St. Moritz e Pontresina e tra Tirano (I) e Ospizio Bernina. Sono stati predisposti degli autobus sostitutivi tra Pontresina e Poschiavo.

