La scritta "Welcome" di St. Moritz, inaugurata nell'autunno del 2022, è un'opera della nota grafica americana Barbara Stauffacher Solomon. Keystone

L'autrice dell'opera «Welcome», collocata nel 2022 sul muro in pietra della Stazione di St. Moritz, è scomparsa lo scorso 7 maggio all'età di 95 anni. Acquistata nel 2023, ora l'opera, di 4 per 29 metri, appartiene al Comune di St. Moritz.

SDA

Si tratta di una delle ultime opere della nota artista grafica statunitense Barbara Stauffacher Solomon, che ha trascorso la sua intera vita a San Francisco. La scritta «Welcome» è ben visibile sul muro nei pressi della Stazione della Ferrovia retica. Anche se le auto vi passano troppo vicino per notarla davvero bene, i promotori non hanno voluto seguire la solita logica di marketing delle sculture nel paesaggio, ma hanno cercato di trasformarla in un forte emblema di riferimento, si legge nella nota diramata oggi dal prestigioso Comune dell'Engadina Alta.

Stauffacher Solomon ha studiato anche in Svizzera

Il messaggio «Welcome» a St. Moritz è molto appropriato per un luogo di villeggiatura. È caratterizzato dall'inconfondibile tipografia di Barbara Stauffacher Solomon, artista grafica, designer, architetto e pittrice, che negli anni Cinquanta ha studiato grafica e design presso Armin Hofmann di Basilea. Ha trascorso un anno a disegnare a mano le lettere del famoso carattere Helvetica.

Le sue opere sono caratterizzate da uno stile audace e fresco, spesso con l'utilizzo dei colori rosso e nero in ampi spazi bianchi. Grazie all'impiego delle linee chiare del font Helvetica, Barbara Staufacher Solomon diventa negli anni Sessanta una figura chiave nel movimento del design moderno.

danu, ats