La linea delle FFS che attraversa la Valle del Reno sangallese è ora dotata di un doppio binario. Ciò consentirà dal prossimo 15 dicembre la cadenza ogni mezz'ora tra San Gallo e Coira. I costi di costruzione, pari a circa 250 milioni di franchi, sono coperti dal programma di ampliamento 2025 della Confederazione.

La cadenza semioraria per i treni a lunga percorrenza verrà introdotta nel cambiamento di orario del 15 dicembre, si legge in una nota odierna delle FFS.

I treni supplementari tra San Gallo e Coira verranno gestiti dalla compagnia ferroviaria Schweizerische Südostbahn (SOB): circolerà un InterRegio, l'IR13 San Gallo-Sargans-Coira, mentre l'IR13 che parte da Zurigo, gestito dalle FFS, si fermerà a Sargans, dove ci sarà la connessione con l'InterCity 3 (IC3) in direzione di Coira, precisa il comunicato. Lo stesso schema, con cambio a Sargans, varrà per i convogli in partenza da Coira.

Il potenziamento, non ancora interamente completato, ha comportato limitazioni di orario nell'ultimo anno e mezzo, tra cui la chiusura totale per otto mesi della tratta tra Buchs (SG) e Altstätten (SG), indica la nota.

