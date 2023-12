Qualsiasi accordo sui marmi del Partenone tra Atene e Londra e tutti i suoi dettagli dovrebbero essere conformi con la legge ellenica sul patrimonio culturale, sottolinea il governo greco. Keystone

La Grecia è pronta a separarsi da alcuni dei suoi più grandi tesori per «riempire il vuoto» del British Museum se i marmi del Partenone saranno restituiti ad Atene, ha detto la ministra ellenica della cultura Lina Mendoni.

Parlando con il quotidiano britannico The Guardian, Mendoni, in relazione alla campagna di Atene per il recupero dei capolavori del V secolo a. C., ha promesso che le venerate gallerie greche dell'istituzione londinese non si svuoteranno: «La nostra posizione è chiara. Se le sculture dovessero essere restituite, la Grecia è pronta a organizzare mostre a rotazione di importanti antichità che colmerebbero il vuoto».

Alla domanda se particolari opere fossero state richieste da Londra, la ministra, un'archeologa classica di formazione, ha insistito sul fatto che le discussioni non si sono estese a «manufatti specifici».

Ma per la prima volta ha dato un'idea di quanto Atene sia disposta a spingersi per ripagare il British Museum, dicendo che anche qualsiasi antichità inviata nel Regno Unito richiamerebbe grandi folle: «Le opere riempirebbero il vuoto, manterrebbero e rinnoverebbero costantemente l'interesse dei visitatori internazionali per le gallerie greche del British Museum», ha detto Mendoni, anche se ha avvertito che «qualsiasi accordo e tutti i suoi dettagli dovrebbero essere conformi con la legge ellenica sul patrimonio culturale».

SDA