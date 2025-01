La statua trovata abbandonata nella spazzatura Keystone

Una statua di epoca ellenistica è stata scoperta nei pressi di un contenitore della spazzatura nella città greca di Salonicco, come riferito da un uomo di 33 anni che, dopo avere trovato la statua, ha allertato la polizia, scrive Kathimerini.

Keystone-SDA SDA

Un archeologo dell'Eforato delle Antichità di Salonicco ha esaminato il reperto e ne ha confermato l'autenticità: da quanto si apprende in un comunicato della polizia, la statua di marmo acefala di 80x25 cm risale al periodo ellenistico (323-31 a.C.).

La statua è stata presa in carica dagli agenti dell'Ufficio per la protezione del patrimonio culturale, e la polizia ha aperto un'indagine sul caso. Il manufatto sarà sottoposto ad analisi di laboratorio prima di essere trasferito all'Ufficio locale per la custodia del patrimonio culturale.